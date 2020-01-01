عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي



وأضاف قائلا: "وندعوا الله تعالي ان يشفي كل مرضانا ويرحم موتانا وأقولها لكم لكم جميعا جميل ودين في رقبتي ادعو الله ان اسدده لكم".



وأخيرا: "مهما باعدت بيننا الأمكنه والأزمنه فأنتم فوق راسي وفي قلبي وفي انتظار خروجي غدا إن شاء الله بعد التأكد من سلبيه التحليل ليتم الله عافيته علينا وتمام الشفاء لي ولجميع المرضي ونستمر في مهمتنا الساميه ان شاء الله جزاكم الله خيرا لنلتقي يوما نتذكر هذه الايام لنلتقي يوما فرحين بلا كمامات".



يذكر أن الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي قد صرح سابقا في تصريح خاص ل"الفجر الفني" بأنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم حجزه بمستشفى "أبوخليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.









أعلن الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".ووجه الطبيب محمد خالد الشكر لعائلته وللفريق الطبي ولكل من دعا له بالشفاء في هذا المنشور قائلا: "أشكركم وليس هناك كلمه واحده تعطيكم حقكم في وقفتكم ودعاؤكم المستمر لي حتي يتم الله شفاءه وعافيته علي ليس لكم جزاء غير من الله".