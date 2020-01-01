الإصابة تنهي موسم «الصخرة» مع ليفربول الإنجليزي









تلقى جماهير وعشاق ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية بخبر إصابة جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وغيابه لنهاية الموسم.





إصابة جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي





صرح جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، بأنه سيغيب عن باقي منافسات الموسم الجاري بسبب إصابة في القدم.





وأضاف ماتيب في تصريحات للموقع الرسمي لفريق ليفربول: "لن أعود هذا الموسم إلى أرض الملعب، لكن الموسم المقبل، أتمنى أن أكون جاهزا في وقت مبكر لمساعدة الفريق".





الجدير بالذكر أن المدافع الكاميروني تعرض للإصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيا مع إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري.



