وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

توفي الكومديان الأمريكي الشهير كارل راينرعن 98 عامًا وفاة طبيعية.





وقالت جودي ناجي مساعدة راينر لرويترز الثلاثاء ”توفي الليلة الماضية عن 98 عاما بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز“.





وظل راينر يؤدي أدوارا صوتية في التسعينات من عمره ولعب دورا رئيسيا في ”إذا لم تكن في النعي تناول طعام الإفطار“ (إف يو آر نوت إن ذي أوبيت إيت بريكفاست) وهو فيلم وثائقي عن الأشخاص الذين يظلون يعملون حتى التسعينات من أعمارهم