محمد صلاح يختار أفضل لاعب فى ليفربول هذا الموسم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:19 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
رشح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائد الريدز جوردان هنديرسون للفوز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية:" أحب كثيرا أجواء ملعب آنفيلد أرغب فى البقاء هنا لفترة طويلة  كل لاعب في ليفربول يستحق الفوز بجائزة رجل الموسم لكن لو لدي اختبار واحد فالطبع سوف يكون هنديرسون قدم موسم رائع وساعدنا بشكل كبير".


وأضاف لاعب ليفربول:"الخلاف مع ماني فى منتصف هذا الموسم كان مجرد نرفزة ملعب وانتهى وقتها، شعور الفوز بالدوري لا يمكن وصفه بعد إنهاء 30 سنة عجاف، لم أكتف بما حققته لا يزال أمامي مشوار طويل وطموحي يتجدد بإستمرار، ما أتحفز له سيكون أفضل من الذي حققته طوال الفترة الماضية فى مسيرتي".


يذكر أن صلاح قد حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع نادي ليفربول بعد أن غاب اللقب لمدة 30 عاما عن خزائن النادي.

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