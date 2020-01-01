نهال عنبر لـ"الفجر الفني": أحب الإعلام مثل التمثيل تمامًا.. وكتم الضحك أصعب ما واجهني أثناء تصوير "عمر ودياب" (حوار)





"الفجر الفني"

كيف كانت تجربتك في مسلسل "عمر ودياب"؟



ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟



كيف كانت كواليس العمل في المسلسل؟



ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير في ظل أزمة كورونا؟



من من فنانين الزمن الجميل تمنيتي العمل معهم؟



من من الفنانين الجدد تتوقعي لهم مستقبل باهر؟



قدمتي العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟



الفن يعطي ويأخذ فماذا أعطاكي وماذا أخذ منك؟



هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟



هل هناك أعمال جديدة تستعدي للتحضير لها بعد شهر رمضان













فنانة موهوبة بدأت رحلتها الفنية في فيلم "طيور الظلام" بعد أن اكتشفها المخرج شريف عرفة ثم قدمت العديد من الأعمال ونالت حب وتقدير الملايين لها.وأجرىحوارًا خاصًا مع الفنانة نهال عنبر، للتحدث معها عن مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "عمر ودياب"، والأعمال التي تستعد لها.والى نص الحوار...سعيدة جدًا بتجربتي في "عمر ودياب''، لأنها كانت تجربة جديدة وكوميدية لذيذة وهذه ليست المرة الأولي قيامي بدور كوميدي، ولكن شخصيتي في المسلسل كانت جديدة بالنسبة لي، بالاضافة الى عملي مع المخرج الاستاذ معتز التوني ومصطفى خاطر وعلي ربيع ومحمد محمود.الذي جذبني للمسلسل أن الدور جديد بالنسبة لي، وأنا أحب تجسيد كل ما هو جديد دائمًا.الثلاثة معتز التوني وعلي ربيع ومصطفى خاطر من الكوميديان الجامدين جدًا، وأثناء تصوير المسلسل كنت أمر بظروف صعبة ومرض أختي ووفاتها وهم من خففوا عني هذه الآلام كثيرًا بالتصوير.المشاهد الصعبة هو تمثيلي أمام ناس كوميديان ويقولون إفيهات عديدة على الهواء، وتريدي أن تضحكي ولكن يجب التماسك وتكملة المشاهد بشكل طبيعي وكان الصعب هو كتمانك للضحك.عملت مع أغلب فنانين الزمن الجميل وسعيدة بهذا الشئ وأفتخر به كثيرًا.يوجد العديد من الشباب الجدد ماشاء الله عليهم هايلين، ويمتازوا بالحس الفني الجميل.لا يوجد عمل معين لأن جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، ولكن بالطبع العمل الذي يترك آثرا كبير مع الجمهور أكون سعيدة به جدًا.الفن أعطاني الشهرة وحب الناس وشعبية جميلة، بالاضافة الى إعطاءه لي الموهبة التي أخرجها ولم أكبتها بداخلي، وأخذت منه الكثير مثل حب الجمهور ونفس الشئ مثلما أعطاني أخذت منه.بالطبع السوشيال ميديا تؤثر على حياة الجميع، ولكن يمكن لعدم وجود قصص لها مجال للنقاش بالنسبة لي، فلذلك السوشيال ميديا لم تؤثر عليا نهائياً.لم أحضر لأعمال جديدة حاليًا، ولكن لدي برنامج "راجل واتنين ستات" الذي يذاع يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة ونصف العصر على قناة ON هو العمل الذي يشغل وقتي في هذه الفترة، وسعيدة جدًا بفكرة البرنامج كإعلامية لأني أحب الإعلام مثله مثل التمثيل تمامًا.