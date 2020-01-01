نهال عنبر لـ"الفجر الفني": أحب الإعلام مثل التمثيل تمامًا.. وكتم الضحك أصعب ما واجهني أثناء تصوير "عمر ودياب" (حوار)
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:15 ص
حوار/ روان هيثم
فنانة موهوبة بدأت رحلتها الفنية في فيلم "طيور الظلام" بعد أن اكتشفها المخرج شريف عرفة ثم قدمت العديد من الأعمال ونالت حب وتقدير الملايين لها.
وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة نهال عنبر، للتحدث معها عن مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "عمر ودياب"، والأعمال التي تستعد لها.
والى نص الحوار...
كيف كانت تجربتك في مسلسل "عمر ودياب"؟
سعيدة جدًا بتجربتي في "عمر ودياب''، لأنها كانت تجربة جديدة وكوميدية لذيذة وهذه ليست المرة الأولي قيامي بدور كوميدي، ولكن شخصيتي في المسلسل كانت جديدة بالنسبة لي، بالاضافة الى عملي مع المخرج الاستاذ معتز التوني ومصطفى خاطر وعلي ربيع ومحمد محمود.
ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟
الذي جذبني للمسلسل أن الدور جديد بالنسبة لي، وأنا أحب تجسيد كل ما هو جديد دائمًا.
كيف كانت كواليس العمل في المسلسل؟
الثلاثة معتز التوني وعلي ربيع ومصطفى خاطر من الكوميديان الجامدين جدًا، وأثناء تصوير المسلسل كنت أمر بظروف صعبة ومرض أختي ووفاتها وهم من خففوا عني هذه الآلام كثيرًا بالتصوير.
ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير في ظل أزمة كورونا؟
المشاهد الصعبة هو تمثيلي أمام ناس كوميديان ويقولون إفيهات عديدة على الهواء، وتريدي أن تضحكي ولكن يجب التماسك وتكملة المشاهد بشكل طبيعي وكان الصعب هو كتمانك للضحك.
من من فنانين الزمن الجميل تمنيتي العمل معهم؟
عملت مع أغلب فنانين الزمن الجميل وسعيدة بهذا الشئ وأفتخر به كثيرًا.
من من الفنانين الجدد تتوقعي لهم مستقبل باهر؟
يوجد العديد من الشباب الجدد ماشاء الله عليهم هايلين، ويمتازوا بالحس الفني الجميل.
قدمتي العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟
لا يوجد عمل معين لأن جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، ولكن بالطبع العمل الذي يترك آثرا كبير مع الجمهور أكون سعيدة به جدًا.
الفن يعطي ويأخذ فماذا أعطاكي وماذا أخذ منك؟
الفن أعطاني الشهرة وحب الناس وشعبية جميلة، بالاضافة الى إعطاءه لي الموهبة التي أخرجها ولم أكبتها بداخلي، وأخذت منه الكثير مثل حب الجمهور ونفس الشئ مثلما أعطاني أخذت منه.
هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟
بالطبع السوشيال ميديا تؤثر على حياة الجميع، ولكن يمكن لعدم وجود قصص لها مجال للنقاش بالنسبة لي، فلذلك السوشيال ميديا لم تؤثر عليا نهائياً.
هل هناك أعمال جديدة تستعدي للتحضير لها بعد شهر رمضان؟
لم أحضر لأعمال جديدة حاليًا، ولكن لدي برنامج "راجل واتنين ستات" الذي يذاع يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة ونصف العصر على قناة ON هو العمل الذي يشغل وقتي في هذه الفترة، وسعيدة جدًا بفكرة البرنامج كإعلامية لأني أحب الإعلام مثله مثل التمثيل تمامًا.