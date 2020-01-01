خالد قمر: من الظلم تتويج الأهلي بلقب الدوري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:06 ص
خالد قمر
خالد قمر
محمد جمال


كشف خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، عن رأيه في استكمال مسابقة الدوري أو إلغاءها.

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لن نستطيع العودة للعب في الدوري في فترة أقل من شهرين والا تعرضنا جميعاً للإصابة".

وأوضح: "من الظلم اعطاء لقب الدوري أو تحديد الهابطين في حالة إلغاء الموسم الحال".

وتابع: "الأهلي حقق العديد من بطولات الدوري  بلاعبي الإسماعيلي أمثال أحمد فتحي ومحمد بركات وغيرهم من النجوم".

وأتم: "دوري الدرجة الثانية في مصر أصعب من الدوري الممتاز، وأتابع فريق فاركو بالدرجة الثانية واتمني صعوده للدوري الممتاز".

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