تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ميسي ضد أتليتكو مدريد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:03 ص
ميسي
ميسي
غدير أحمد


أقيم مساء أمس 3 مباريات من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجولة ال 33، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.



استطاع النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي، تسديد هدفًا من ركلة جزاء، في مباراة اليوم أمام فريق وأتلتيكو مدريد، ليرتفع رصيد إلي 22 هدفًا.



وقد انتهت المباراة بين الفريق الكاتالوني و أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين.




وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ميسي في مباراة اليوم كالتالى:-



1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا

2_كريم بنزيما... 17 هدفًا.

3_لويس سواريز.... 13 هدفًا.

4_جيرارد مورينو.... 13 هدفًا.

5_إياجو أسباس...... 13 هدفًا.

6_لوكاس.... 12 هدفًا.

7_راؤول جارسيا.... 12 هدفًا.

8_أنتي بوديمير... 12 هدفًا.

9_روجي مارتي....11 هدفًا.

10_لوكاس بيريز..... 11 هدفًا.

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