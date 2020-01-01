شاهد.. إنجازات مصر في الزراعة والقطاع الحيواني بعد 30 يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، على ذكرى ثورة 30 يونيو، مهنئًا القيادة السياسية والشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة التي أعادت الحياة لمصر ولشعبها.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة في كل المحاور على مدار السنوات الست الماضية، فمن حيث الرقعة الزراعية أصبحنا حاليا 9.4 مليون فدان، حيث زادت الرقعة الزراعية بسبب الأراضي الجديدة والمستصلحة في ظل مشروعات الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكا وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان، وأضافت هذه الأراضي منتجات استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والخضروات والفواكه.

أضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "مثل هذه المساحات لم تكن تستطيع الدولة في الماضي إضافتها للرقعة الزراعية، حيث لا يتم ذلك إلا بالبحث عن بدائل للمياه بإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، فمثلا مشروع زراعة 500-600 فدان بشمال ووسط سيناء سيتم الاعتماد به على معالجة مياه الصرف الزراعي، وهذا مشروع قومي كبير تكلفته مليارات".

تابع: "الصادرات المصرية الزراعية تربعت على عرش الصادرات، فمثلا أصبحنا الأول في تصدير الموالح وتخطينا إسبانيا التي كانت تتربع على عرش تصدير الموالح لفترة طويلة من الزمن، لكم أن تتخيلوا أن إسبانيا حاليا تستورد الموالح المصرية بفضل جودة المنتجات والرقابة عليها، وليس الموالح فقط، مصر تصدر البطاطس والعنب والبصل وغيرها، مصر حاليا رغم انكماش حركة التجارة في كثير من دول العالم إلا أن صادرات مصر الزراعية تتخطى العام الماضي، منذ أول يناير حتى الآن صدرت مصر ما يزيد عن 3.5 مليون طن صادرات زراعية، والعام الماضي بأكمله صدرنا نحو 5 مليون طن".

وقال وزير الزراعة، إن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية مثل "الموالح والبطاطس والعنب والبصل"، وتلك المنتجات وغيرها حققت مصر فيها الاكتفاء الذاتي وتفوق احتياجاتنا ويتم تصديرها وهي مصدر للعملة الأجنبية، وبالمقابل هناك سلع لم نحقق الاكتفاء الذاتي بها، فمصر مازالت تستورد القمح، والبقوليات، والذرة الصفراء، حيث أنه حتى يتم الاكتفاء الذاتي من هذه الأصناف فنحن في حاجة لكميات كبيرة من المياه، ومساحات شاسعة.

أشار "القصير"، إلى أن وزارة الزراعة قدّمت 281 مشروع خلال السنوات الست الماضية، بإجمالي 26 مليار جنيه، ومعظم هذه المشروعات موجهة للمناطق الريفية، والمناطق الأقل نموا، وتمليك مشروعات لصغار المزارعين، وإقامة منافذ لتسويق منتجاتهم، لافتا إلى أن جميع الفلاحين والمزارعين استفادوا من مبادرات البنك المركزي خلال تلك السنوات.

وتابع: حيث أن كل المحاصيل متاح تمويلها ضمن مبادرة 5% للبنك المركزي، بالإضافة إلى قروض البنك الزراعي بفائدة 5%، حيث أن 30% من محفظة البنك الزراعي موجهة للفلاحين والمزارعين بفائدة 5% ودعم 7% من الدولة، ويتم مدهم بتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وهي تقاوي محسنة ذات إنتاجية عالية، متابعا: "هناك شراكة مستمرة بين وزارة الزراعة والفلاح المصري، إحنا حياتنا كوزارة زراعة هي الفلاح والمزارع".

وبالنسبة للإنتاج الحيواني في مصر، قال وزير الزراعة: "بالنسبة للدواجن يكاد يكون لدينا اكتفاء كامل، مصر تنتج 13 مليار بيضة، متوسط استهلاك الفرد حوالي 120، وهذا يعني أننا نحقق اكتفاء ذاتي من البيض، وننتج حوالي مليار و400 مليون فرخة، بالإضافة إلى حوالي 300 مليون إنتاج منزلي، وبالتالي نحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن وأصبح لدينا فرصة للتصدير، وكذلك نحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من الألبان، وننتج حوالي 55% من احتياجاتنا من اللحوم".

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