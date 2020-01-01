حارس التليفونات لـ " الفجر الرياضى ": المنافسة قوية في المظاليم وأتمنى تكرار تجربة "الحضري" وهؤلاء الاجدر على تعويض اكرامى في لأهلي

Advertisements





خبرات عديدة ومشاركة متميزة بالدورى الممتاز، وكفاح مستمر بالقسم الثاني، ضمن مجموعة الصعيد بالمظاليم، تدرب على أيدي العديد من المدربين، ولازال يقدم مستوى مميزا بصفوف فريقه، إنه مصطفى حسن حارس مرمى الفريق الاول بنادى تليفونات بنى سويف الذي حاوره "الفجر الرياضى" للحديث عن مسيرته الكروية، وأوجه الاختلاف بين مسابقة الدورى الممتاز والقسم الثانى وغيرها من الاسئلة في السطور التالية :



- فى البداية .. حدثنا عن بطاقة التعارف، وبدايتك الكروية ؟



مصطفى حسن من مواليد 1987 بمحافظة بنى سويف، بدأت مسيرتى الكروية بصفوف فرق قطاع ناشئين نادي الشبان المسلمين ببنى سويف، وتدربت حينها مع المدربين الدكتور عبد الحكيم حلمي، وعامر الليثي، وعقب ذلك انتقلت للعب بناشئين تليفونات بنى سويف مع المدربين صالح مصطفى، وحاتم عبدالفتاح، ورأفت عبد السلام وناصر عبدالله وحمدي فاروق، وكان يشارك معى بذات الفريق لاعبين على مستوى عالى ابرزهم، أحمد آدم، وأحمد معوض، وجهاد جنيدي، وعرفه السيد، ومحمدعامر، والكثير من اللاعبين المتميزين .



وعقب مرحلة الناشئين شاركت بالدرجه الاولى مع مدربين كبار مثل، عماد سليمان، وعصام مرعي، وصبري المنياوي، ومحمد صلاح، وتعرضت للاصابة بقطع فى الرباط الصليبي في موسم صعود التليفونات للدورى الممتاز، وكان محمد صلاح يتولى منصب المدير الفنى للفريق تم الاستغناء عني بسبب الاصابة .



كيف جاءت عودتك للملاعب ؟



عقب عودتى للتدريبات أثناء ثورة يناير وعقب استئناف الدورى بعد احداث بورسعيد انتقلت للمشاركة بصفوف الاسيوطي سبورت بالقسم الثالث، ونجحت فى الصعود مع الفريق للقسم الثاني، ثم النجاح فى الصعود للدوري الممتاز، وكنت حينها قائد الفريق، وتدربت بصفوف الاسيوطى مع المدربين المتميزين، أمثال الالماني استيفن، وعصام عيد، ورضا مصطفى، والمجري جورج، والبلغاري ايليا دياكوف، وخالد عيد، وحسن موسى، وخالد جلال، ومؤمن سليمان، وسيد شلبي، وإمام عبدالعال .



وعقب رحلتى بصفوف الاسيوطى عدت لصفوف بيتى تليفونات بنى سويف وخلال الفترة الماضية تدربت مع المديرين الفنيين شديد قناوي، وكرم جابر، ومجدي طلبه، وابوالعينين شحاته، وعماد سمير، وأحمد شعبان.



ما هو تقييمك لمسيرتك الكروية حتى الان ؟



الحمد لله راض عن تلك التجارب، خاصة وأنى نجحت مع زملائى فى الصعود بالاسيوطى من القسم الثالث إلى الممتاز، وهو أمر يتم كتابته بالتاريخ، وعندما عدت لصفوف التيلفونات كان معدل أعمار اللاعبين صغير، وكان الجميع يتحدث عن هبوط الفريق ولكن انهينا الموسم بالمركز الثالث، وخلال مشوارى الكروي حتى الان لعبت خمس مواسم بقطاعات الناشىين و7 مواسم بصفوف التليفونات وخمس مواسم بصفوف الاسيوطى سبورت .



كيف ترى الفارق بين الاندية الشعبية واندية الشركات؟



حاليا لا يوجد فرق بين أندية الشركات والاندية الشعبية والجماهيرية خاصة فى ظل عدم وجود جماهير بالملاعب منذ فترة، والموارد الماديه للأندية من أهم مقومات النجاح والصعود وتعطى دوافع كبيرة للاعبين، نحو تحقيق الانتصارات بجانب انها بتعطيك أفضلية أمام الفرق من الناحية النفسية، وتصبح من أقوى المرشحين للصعود .



ما هى أبرز ملامح الدورى الممتاز؟



الاختلافات مابين الدوري الممتاز عن غيره تكمن فى الامكانيات بوجه عام من حيث العقود المادية الجيدة وجودة الملاعب بجانب الاستقرار الفنى والاداري.



ما أوجه الاختلاف بين الثلاث مجموعات بالقسم الثانى ؟



يمكن القول بأن الثلاث مجموعات في القسم الثانى ( الصعيد والقاهرة وبحرى) مختلفين عن بعضهما البعض، بسبب طبيعة المناخ، والملاعب، ولكن فى الوقت ذاته الثلاث مجموعات تضم فرق كبيرة والمباريات أغلبها قوية على المستوى الفنى .



كيق ترى المنافسة على الصعود بمجموعة الصعيد ؟



المنافسه قويه بين بني سويف، والبنك، والالمونيوم، ولكن من وجهة نظرى سيتم حسمها بالمواجهات المباشرة بمباراة البنك وبني سويف، كما أن خبرات اللاعبين سيكون لها دور كبير في حسم الصعود .



ماذا يمثل لك مدرب حراس مرمى التليفونات ومن هم اقرب اللاعبين والمدربين لك ؟



ابوالعلا محمد هو بمثابة أب لكل الحراس الذين تدربوا معه وله محبه كبرى وتقدير كبير، واقرب اللاعبين لي الفريق بالكامل إخواتي وجميع المدربين الذين تربت تحت ايديهم لهم بصمه واضحة بمشوارى الكروي وحياتى الشخصية .



ماهى طبيعة العلاقة بينك وبين زملاؤك حراس مرمى التيلفونات ؟



بحب الخير لجيمع زملائى سواء بالفريق أو بمركز حراسة المرمى، ويوجد تحدى كبير بين زملائى حراس مرمى الفريق ولكن فى النهاية نحن اخوة وتجمعنا روابط المحبة والود .



ما تقييمك لمستوى حراسة المرمى بالصعيد ؟



فرق الصعيد بها العديد من حراس المرمى المتميزين واذا ما انتقلوا لاى فريق كبير سيستمروا فى التألق، وهناك العديد من الحراس أبرزهم، محمد خالد حارس مرمى الاعلاميين، وحسام عبدالصادق، حارس مرمى الالمونيوم، وكريم محفوظ ومحمود جمال " الحضرى " حراس مرمى بنى سويف .



هل ترى وجود ازمة فى مركز حراسة المرمى بمصر؟



لاتوجد ازمه في مصر لحراسة المرمي , حيث يوجد حراس علي أعلى مستوي وأتمني تكرار تجربة عصام الحضري ومحمد عبد المنصف فى الاستمرار فى الملاعب .



من الاجدر لحراسة مرمى المنتخب الوطنى ومن هم افضل حراس مرمى بالدورى المصرى ؟



محمد الشناوى هو أعلي حراس المرمى من حيث المستوى الفنى والبدني، وعقب رحيل شريف اكرامى عن صفوف الاهلى من الممكن تعويض رحيله بضم المهدي سليمان او وعامر محمد عامر، وفي الدورى المصرى يعتبر أفضل خمس حراس مرمى هم محمد الشناوي، والمهدي سليمان، و محمد ابوجبل، و عامر محمد عامر، و محمود ابو السعود.



من ابرز مدربي حراس المرمى بالدورى المصرى من وجهة نظرك ؟

الكرة المصرية بها العديد من مدربي حراس المرمى الكبار ويأتى ابرزهم، أحمد ناجي وخالد عبد الله وإمام عبد العال وأيمن طاهر,



ماهى رسالتك الاخيرة ؟



الحمد لله راض بكل شئ وبشكر زملائي جميعا وبتمني لهم التوفيق والنجاح واتمنى أن تمر تلك الفترة على خير ويعود النشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا.