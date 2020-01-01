صلاح يعلق على تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي





أعرب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه والأولى منذ 30 عامًا.









وقال صلاح في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول:" إنه شعور لا يصدق أن تحصد بطولة بهذا الحجم، الفوز بالدوري الإنجليزي بعد سنوات طويلة أمر رائع للنادي والمدينة".









وأضاف:"لا يمكنني وصف شعوري بالكلمات، عندما جئت هنا قلت إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي، إنه أول شيء حضر إلى عقلي".









وتابع:"أردت الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقال الناس إذا كنت تستطيع اختيار بطولة واحدة فقط ما هي؟ لكن الآن يمكنني القول إنني سأختار البطولتين".

وأردف قائلاً:"عقب الفوز بالدوري الإنجليزي، أستطيع القول الآن إنه يمثل شيئًا مختلفًا للمدينة، الجميع مجنون بهذا التتويج".









واستطرد قائلا:"إنه شعور رائع للجميع ولكننا دون دعم كل جماهيرنا حول العالم لم نكن لنفوز بالدوري الإنجليزي، لقد قاموا بعمل رائع وقام اللاعبون بنفس الشيء".

وواصل:"من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات لذا أشعر أنني سعيد هنا وكل شيء يسير بشكل جيد مع الفريق، أنا مستمتع بهذا الوضع".







