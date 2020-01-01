ظواهر طبيعية.. تحذيرات عاجلة من طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





شبورة مائية صباحا





توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.





حالة الطقس على السوحل الشمالية





وعن حالة الطقي في السواحل الشمالية، أكدت الأرصاد الجوية أنه يكون معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب مع ظهور شبورة مائية صباحا.





اضطراب ملاحة وارتفاع الحرارة





ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية، بينما يشهد طقس محافظات الصعيد، ما بين حار وشديد الحرارة نهارا على الجنوب معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمالا، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.





درجات الحرارة اليوم الأربعاء





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.



