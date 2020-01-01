فايلر يعفو عن نجم الأهلي





ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وافق على عودة صالح جمعة نجم الفريق وذلك من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.





وكان صالح جمعة قد وعد بالتركيز فقط في كرة القدم والقتال من أجل الحصول على فرصة من أجل المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.









وكان عددا من عناصر الخبرة في الفريق الأحمر على رأسهم وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي قد نجحوا في إقناع ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي بخطوة مشاركة صالح جمعه في التدريبات الجماعية في ظل اجتهاده في التدريبات البدنية وإصراره على استعادته ذاته من جديد.









وخرج صالح جمعة في الفترة الأخيرة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر في الفترة المقبلة لأسباب فنية وانضباطية.



