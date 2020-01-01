عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قبل قليل؛ وفاة القمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي.





جاء ذلك عقب إعلان إصابته منذ أيام بفيروس كورونا المستجد والمعروف بـ"كوفيد 19"؛ نتيجة اختلاطه بأخوة الرب.





وقال بيان إيبارشية نجع حمادي إنه سيتم إعلان عن موعد صلاة الجنازة على جثمان الكاهن الراحل.





إصابة 3 كهنة بكورونا

كان مصدر كنسي قد كشف لبوابة الفجر، أن إيبارشية نجع حمادي؛ شهدت في الأيام القليلة الماضية إصابة 3 كهنة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الكهنة المصابين بكورونا هم القس أليشع هلال، راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بفرشوط، وتم نقله إلى مستشفى العزل في محافظة الأقصر، والقس أبادير، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم في قرية بهجورة، وهو الآن يخضع للحجر المنزلي، والقمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام للحجر الصحي.





وأكد أن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وباقي مجمع كهنة نجع حمادي بخير وعلي ما يرام، مضيفا أن سبب انتشار العدوى للكهنة المصابين يرجح الاختلاط بالوافدين الذين كانوا عالقين في الدول العربية.





فيما قال الأنبا كيرلس، إنه بعد إصابات ثلاثة من كهنة الإيبارشية بفيروس كورونا، قام بوضع نفسه في الحجر الصحي داخل دير الأنبا بضابا غرب نجع حمادي.





وأوضح " كيرلس" في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أنه لم يشعر بأي اعراض مرضية ولكن السبب بعزل نفسه جاء برغبته دون استشارة أي طبيب، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ولا يخضع لأى بروتوكول علاجي قائلًا: " انا الحمد لله على كل حال".





وأضاف أسقف نجع حمادي أنه في متابعة مستمرة مع الآباء الكهنة المصابين بكورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث أكد بأن الحالة الصحية لهم مستقرة وعلى ما يُرام.





وتابع: أن الأم رفقة احدى راهبات دير الأنبا بضابا التي توفيت صباح امس؛ كانت لم يظهر عليها أي أعراض مرضية منذ بداية الاحتفال برسامة الراهبات الجدد، وفوجئنا قبل وفاتها بيوم بانها تعاني بارتفاع في درجات حرارة الجسم، حيث خضعت للكشف الطبي من قبل أحد الأطباء الذي أقر بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.



