وزير السياحة: لم أتوقع حضور سياح من أول يوليو (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إنه من المقرر أن تصل طائرتين مصر غدا، إحداهما ستصل للغردقة، والأخرى شرم الشيخ.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه حال وصول سائحين إلى مصر في أول أيام الفتح كما هو معلن، فأنه سيكون فاق كل توقعاته، حيث لم يكن يتوقع هذا.





وأكد وزير السياحة والأثار، أنه يتواصل مع كل نظرائه على مستوى العالم، وهناك طلب على زيارة مصر.





يفتتح د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.





ويعقب ذلك فتح منطقة الأهرامات، وتأتي عملية الفتح في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة.





أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن شباك تذاكر قصر البارون، شهد إقبالا كبيرًا، في أول أيام افتتاحه، وتم بيع أكثر من 700 تذكرة.





وتوافد منذ صباح اليوم، عدد كبير من مراسلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير القصر بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا لتاريخ حي مصر الجديدة.





يأخذ القصر زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.





وتم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.



