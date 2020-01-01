مؤسس "تمرد": أمريكا هددت الجيش حتى لا ينحاز للشعب في 30 يونيو

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن الولايات المتحدة هددت بقطع المعونات الاقتصادية والعسكرية عن مصر، بهدف الضغط على الجيش المصري حتى لا ينحاز للثوار خلال 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الحركة ر فضت هذه التهديد، قائلًا: "الحركة قالت المعونة الأمريكية على الجذمة".





وتابع "بدر"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أنه تلقى اتصالًا من المتحدث العسكري، لمقابلة وزير الدفاع في هذا الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك تواصل اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع سعد الكتاتني رئس حزب الحرية والعدالة للحضور، من أجل الحضور للحديث حول مطالب المصريين والثوار، وهذا يعتبر تأكيد من القوات المسلحة بأنها لم تكن تسعى لإقصاء أي احد.





ولفت إلى أن حزب النور اقترح تشكيل وفد لمقابلة محمد مرسي للحديث عن مطالب الشعب المصري، ولكن الحركة ومحمد البرادعي رفضوا هذا الامر تمامًا، وطالب بإعداد انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة أن "مرسي" وجماعته رفضوا دعوة القوات المسلحة للحديث حول مطالب الشعب.