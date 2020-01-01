يوفنتوس يخطط لضم «هدف ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:31 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
علي خلاف


تخطط إدارة يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

يوفنتوس يخطط لضم فيران توريس

تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن دخول يوفنتوس في صراع قوي مع ريال مدريد على ضم فيران توريس نجم فالنسيا.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن يوفنتوس كثف مفاوضاته مؤخرًا مع فيران توريس، لاعب فالنسيا، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن عقد توريس مع فالنسيا ينتهي في يونيو/ حزيران 2021، وإذا لم يصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، سيضطر الخفافيش لبيع اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الإذاعة أن فالنسيا يعيش حالة من الفوضى، عقب إقالة المدرب ألبرت سيلاديس، بعد تحقيقه فوزين فقط في آخر 13 مباراة.

وأتمت الإذاعة أن  توريس أحد الأهداف البارزة في الميركاتو الصيفي لريال مدريد بناءا على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الملكي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية استعداد فالنسيا لقبول العروض التي تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 30 مليون يورو، لإطلاق سراح توريس هذا الصيف.

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