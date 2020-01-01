وزير السياحة يكشف تفاصيل اليوم الأول لـ افتتاح البارون (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إنه تم بيع نحو 700 تذكرة في أول أيام افتتاح قصر البارون، منوها بأن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للقصر بنفسه دليلا على اهتمام الدولة بالثقافة وبالأثار.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سعيد بحجم الإقبال على زيارة قصر البارون رغم فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية.





وأضاف وزير السياحة والأثار، أن سعر تذكرة قصر البارون 20 جنيه للمصريين، و10 جنيه للطلاب، والدخول مجانا لمن وصل إلى 60 عام.





هذا، وافتتح خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس الأربعاء، المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.





ويعقب ذلك فتح منطقة الأهرامات، وتأتي عملية الفتح في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة.





أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن شباك تذاكر قصر البارون، شهد إقبالا كبيرًا، في أول أيام افتتاحه، وتم بيع أكثر من 700 تذكرة.





وتوافد منذ صباح اليوم، عدد كبير من مراسلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير القصر بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا لتاريخ حي مصر الجديدة.





يأخذ القصر زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.





وتم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.



