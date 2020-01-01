في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
تعد مبادرة 100 مليون صحة إحدى أهم المبادرات الرئاسية التي حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس "سي" لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، أسهمت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ، ولم تقتصر فقط على المصريين بالداخل وإنما تعدت إلى 14 دولة أفريقية لتنعم بصحة أفضل كما حظى بها أشقائهم من المصريين.
بداية المبادرة
كلف الرئيس عبدالفتاح
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كافة قطاعات الدولة بالمشاركة في الحملة القومية
للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها وزارة الصحة
والسكان، لتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة.
وكتبت هذه المبادرة الشفاء لآلاف المصريين من "فيروس سي" والأمراض غير المعدية بالمجان، والتي شملت 27 محافظة بمستهدف 50 مليون مواطن وما يقرب من 12 مليون طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية.
التوقيت الزمني والتوزيع الجغرافي للحملة:
المرحلة الأولى
بدأت المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون صحة في 1 أكتوبر 2018، واستمرت حتى 30 نوفمبر من نفس العام، وشملت 9 محافظات كالتالي: (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بورسعيد، دمياط، القليوبية، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط).
المرحلة الثانية
بدأت المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة في 1 ديسمبر 2018، واستمرت حتى 28 فبراير 2019، وشملت 11 محافظة كالتالي: (شمال سيناء، البحر الأحمر، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان).
المرحلة الثالثة
بدأت المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة في 1 مارس 2019، واستمرت حتى 30 إبريل من نفس العام، وشملت 7 محافظات كالتالي (الوادي الجديد، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، قنا).
تكلفة المبادرة:
أهم نتائج مبادرة:
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