في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:59 ص
مبادرة 100 مليون صحة
مبادرة 100 مليون صحة
منى صموئيل

تعد مبادرة 100 مليون صحة إحدى أهم المبادرات الرئاسية التي حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس "سي" لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، أسهمت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ، ولم تقتصر فقط على المصريين بالداخل وإنما تعدت إلى 14 دولة أفريقية لتنعم بصحة أفضل كما حظى بها أشقائهم من المصريين.

جاءت هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنبًا إلى جنب ما تقوم به الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات خاصة قطاعي الصحة والتعليم الذين جاؤوا على أولويات أجندة الحكومة.

بداية المبادرة

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كافة قطاعات الدولة بالمشاركة في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان، لتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة.

وكتبت هذه المبادرة الشفاء لآلاف المصريين من "فيروس سي" والأمراض غير المعدية بالمجان، والتي شملت 27 محافظة بمستهدف 50 مليون مواطن وما يقرب من 12 مليون طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية.

التوقيت الزمني والتوزيع الجغرافي للحملة:

 تمت الحملة من خلال ثلاث مراحل متتالية واستمرت على مدار 7 أشهر، بداية من 1 أكتوبر 2018 وحتى نهاية إبريل 2019.

المرحلة الأولى

بدأت المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون صحة في 1 أكتوبر 2018، واستمرت حتى 30 نوفمبر من نفس العام، وشملت 9 محافظات كالتالي: (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بورسعيد، دمياط، القليوبية، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط).

المرحلة الثانية

بدأت المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة في 1 ديسمبر 2018، واستمرت حتى 28 فبراير 2019، وشملت 11 محافظة كالتالي: (شمال سيناء، البحر الأحمر، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان).

المرحلة الثالثة

بدأت المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة في 1 مارس 2019، واستمرت حتى 30 إبريل من نفس العام، وشملت 7 محافظات كالتالي (الوادي الجديد، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، قنا).

تكلفة المبادرة:

تكلفت مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، 7 مليار جنيه، "مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين".

أهم نتائج مبادرة:

1- شملت مبادرة 100 مليون صحة 27 محافظة بالجمهورية .
2- فحصت 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات.
3- الكشف عن فيرس سي بين 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بالجمهورية .
4- فحص 10.7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة.
5- 24 ألف شخص أجنبي ترددوا على المبادرة وحصلوا على جميع الخدمات الصحية.
6- تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال المواطنين.
7- تقديم خدمات الحملة لغير المصريين حتى 31 أغسطس 2019.
8- استمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر 2019.
9- توفير 41 نقطة مسح بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.
10- اكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سي.
11- صرف علاج فيرس سي لكافة المواطنين الذين ثبتت إصابتهم.

في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات
في عهد السيسي.. مبادرة لم تحدث في التاريخ بتكلفة 7 مليارات

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مصر في عهد السيسي في عهد السيسي ثورة 30 يونيو الفجر 100 مليون صحة

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