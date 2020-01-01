محمد صلاح يكشف سر علاقته القوية مع أبو تريكة









كشف لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عن سر علاقته القوية مع نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.





وأكد صلاح فى تصريحات تلفزيونية مع قناة بي أن سبورت انه تربطه علاقة قوية مع ابو تريكة منذ ان تم تصعيده لمنتخب مصر الأول عام 2013 حيث تعلم منه الكثير فى هذه الفترة.





وقال صلاح:"منذ ذلك الوقت تربطني مع ابو تريكة علاقة جيدة للغاية، وكلما أتيحت له الفرصة لحضور مباريات ليفربول يأتي إلى الملعب لمشاهدتي، قابلته أيضا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي".



