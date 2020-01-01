خالد قمر: إذا عاد بي الزمن سأنضم للزمالك وأتمني الإعتزال فى هذا النادى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:17 ص
خالد قمر
خالد قمر
محمد جمال


كشف خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، عن حقيقة رغبته في العودة إلى نادي الزمالك مجددًا.

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عاد بي الزمن سأختار التوقيع للزمالك 100 مرة لأني عاشق للفريق، ولكن تم ظلمي خلال تواجدي في الزمالك ولم أحصل على الفرصة كاملة". 

وأضاف: "أتمني أن أعتزل لعب كرة القدم ضمن صفوف الاتحاد السكندري، وأحب اللعب بجوار الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسية".

وأتم: "أفضل فتراتي في الملعب  كانت مع إتحاد الشرطة والاتحاد السكندري".

وقال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إنه ذهب وعاد من وإلي الزمالك ثلاثة مرات حتي استقر في الاتحاد السكندري. 

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وقعت للنادي الأهلي لكن لم تكن هناك جدية من مسئولية، وهذا ما تسبب في انتقالي إلى نادي الزمالك"

وأوضح: "رحيلي عن الزمالك كان بسبب سوء التوفيق مع الفريق، ونيبوشا مكنش بيعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فقط".

وتابع: "تعرضت للظلم في آخر موسم لي مع الزمالك مع المدير الفني نيبوشا".

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