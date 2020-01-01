محمد صلاح يوضح كيف إستفاد من الجيل الذهبي لمنتخب مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:14 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي


كشف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول سر علاقته القوية مع الجيل القديم لمنتخب مصر فى تصريحات تلفزيونية مع شبكة قنوات بي إن سبورت.

حيث قال صلاح:"علاقتي بالجيل الذهبي بدأت منذ تصعيدي إلى المنتخب الأول، زاملته لمدة سنتين أو ثلاثة في تلك المرحلة كنت أحرص دائما كلاعب ناشئ وقتها على محاولة الاستفادة منه مع اللاعبين الكبار مثل حسام غالي وعماد متعب ووائل جمعة ومحمد زيدان، بعدما نجحوا في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية".

وأضاف لاعب ليفربول:"أنا من نوعية الأشخاص الذين يوجهون الأسئلة دائما حتى لو كانت كثيرة أو مملة للبعض، أريد أن أتعلم من الجميع".

يذكر أن محمد صلاح قد لعب مع بغض لاعبي الجيل الذهبي أمثال محمد أبو تريكة و محمد زيدان وعماد متعب بالإضافة إلي وائل جمعة وأحمد حسن منذ أن تم تصعيده الي المنتخب الأول عام 2013.

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