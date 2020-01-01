عاجل.. حمادة هلال يكشف حقيقة إصابة والدته بفيروس "كورونا"

أثيرت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بإصابة والدة الفنان حمادة هلال بفيروس "كورونا" المستجد.





ودعا الله تعالى أن يحفظها من كل مكروه، كما أكد أن الإصابة بفيروس كورونا ليست عيبًا، كما حث الجميع على ضرورة الوقوف بجانب اامصاب ومساندته لأنه ليس عار للمجتمع كما يتوهم البعض.



وفي سياق آخر طرح حمادة هلال، مؤخراً أغنية تحمل اسم "جمالها" بمشاركة الفنانة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

وبحسب أنباء صحفية خرج الفنان حمادة هلال عن صمته ونفى تلك الشائعات، مؤكداً أن والدته بخير ولم يصيبها شئ.