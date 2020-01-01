عاجل.. حمادة هلال يكشف حقيقة إصابة والدته بفيروس "كورونا"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أثيرت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بإصابة والدة الفنان حمادة هلال بفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب أنباء صحفية خرج الفنان حمادة هلال عن صمته ونفى تلك الشائعات، مؤكداً أن والدته بخير ولم يصيبها شئ.

ودعا الله تعالى أن يحفظها من كل مكروه، كما أكد أن الإصابة بفيروس كورونا ليست عيبًا، كما حث الجميع على ضرورة الوقوف بجانب اامصاب ومساندته لأنه ليس عار للمجتمع كما يتوهم البعض.

وفي سياق آخر طرح حمادة هلال، مؤخراً أغنية تحمل اسم "جمالها" بمشاركة الفنانة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

أخبار تهمك

صفقتان على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يخطط لضم «هدف ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حمادة هلال يكشف حقيقة إصابة والدته بفيروس "كورونا"

منذ 41 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 12 ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 14 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً .. الزمالك يتقدم بشكوى للحصول على لقب نادي القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

11:58 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

10:05 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن