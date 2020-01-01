الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - برايتون 0 × 3 مانشستر يونايتد الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:10 ص محمد مرعي Advertisements واصل مانشستر يوناتيد نتائجة المميزة وحقق فوز كبير على حساب برايتون في الدوري الإنجليزي أخبار تهمك بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي منذ حوالي 8 ساعات "اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر منذ حوالي 3 ساعات بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا منذ ساعتين و 45 دقيقة صفقتان على رادار الزمالك منذ أقل من ساعتين بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن منذ ساعة و 15 دقيقة بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو منذ حوالي 14 ساعة مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية منذ حوالي 6 ساعات يوفنتوس يخطط لضم «هدف ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي منذ 42 دقيقة عاجل.. حمادة هلال يكشف حقيقة إصابة والدته بفيروس "كورونا" منذ 42 دقيقة رسمياً .. الزمالك يتقدم بشكوى للحصول على لقب نادي القرن منذ ساعة و 8 دقيقة عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات "اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 6 ساعات دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده منذ حوالي 12 ساعة