خبير: ثورة 30 يونيو قضت على حلم الجماعة الإرهابية (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:01 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
أمنية فوزي
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المصريين كانوا يشعرون بالخطر الشديد، وتلقوا تهديدات قبل ثورة 30 يونيو حتى لا يشاركوا في الثورة.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جميع المصريين كانوا على قلب رجل واحد في ثورة 30 يونيو للإطاحة بحكم الإخوان الإرهابية.

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ثورة 30 يونيو قضت على حلم الجماعة الإرهابية في السيطرة على المنطقة.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

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مصر ذكرى الثوره الفجر الإرهاب الإخوان

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