الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - جنوى 1 × 3 يوفنتوس الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:05 ص محمد مرعي Advertisements حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوز هام على حساب جنوى بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي أخبار تهمك عاجل.. حمادة هلال يكشف حقيقة إصابة والدته بفيروس "كورونا" منذ 36 دقيقة بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي منذ حوالي 8 ساعات بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا منذ ساعتين و 40 دقيقة يوفنتوس يخطط لضم «هدف ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي منذ 37 دقيقة عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده منذ حوالي 12 ساعة "اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر منذ حوالي 3 ساعات بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء منذ حوالي 14 ساعة مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية منذ حوالي 6 ساعات رسمياً .. الزمالك يتقدم بشكوى للحصول على لقب نادي القرن منذ ساعة صفقتان على رادار الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن منذ ساعة و 10 دقيقة عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 5 ساعات "اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 6 ساعات