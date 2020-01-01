رسمياً .. الزمالك يتقدم بشكوى للحصول على لقب نادي القرن

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:05 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي


عقدت اللجنة المكلفة بنادي الزمالك بتجهيز ملف نادي القرن جلسة خاصة اليوم الإثنين بحضور المستشار مرتضى منصور والسيناريست مدحت العدل وخبير اللوائح محمد بيومي والصحفي عصام سالم.


وقامت تللجنة بتجهيز كافة المستندات والأوراق والدلائل الخاصة بأحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن الأفريقي، وتم تقديم الملف بالكامل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر ان تأخذ القضية اجراءاتها خلال اسبوعين، حيث سيتم تقديم الشكوى للإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، ثم التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر الإستجابة لمطالبات الجماهير بالاحتفال بيوم القرن يوم ٧/٩ القادم.

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