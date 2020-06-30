برشلونة يتعثر من جديد أمام أتلتيكو مدريد ويقدم فرصة العمر للريال





تقدم برشلونة في الدقيقة 11 عن طريق كوستا بالخطأ في مرمي فريقه بعدما فشل في عرضية ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء ثم تعادل اتلتيكو مدريد عن طريق ساؤول نيجويز من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني سجل ميسي هدف التقدم للبرسا في الدقيقة 50 ثم عاد أتليتكو مدريد للتعادل من جديد عن طريق نفس اللاعب ساؤول نيجويز بضربة جزاء جديدة في الدقيقة 62 فشل تيرشتيجن في التصدي لها بالرغم من ملامسته للكرة. وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة 70 في وصافة الدوري، ويظل الريال في الصدارة برصيد 71 نقطة فيما يرفع اتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 59.

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام اتلتيكو مدريد 2-2 في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري على ملعب الكامب نو.