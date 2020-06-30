عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:58 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الإحتفال بيوم ٧/٩ التاسع من شهر يوليو، بذكرى نادي القرن الحقيقي .

وأعلن الإعلامي أحمد جمال خلال برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك بأن مجلس الزمالك استجاب لمطالب جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم باعتماد يوم ٩ يوليو للاحتفال بيوم القرن.

واختار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يوم ٧/٩  نظرا لحصول الأبيض لتسعة بطولات خلال القرن العشرين بينما حصل الأهلي على ٧ بطولات فقط.

ومن المقرر ان يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة هامة غدا الأربعاء لمناقشة عدد كبير من الملفات الهامة والبارزة، واتخاذ قرار في قضية تخص كرامة النادي.

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