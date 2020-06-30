عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الإحتفال بيوم ٧/٩ التاسع من شهر يوليو، بذكرى نادي القرن الحقيقي .





وأعلن الإعلامي أحمد جمال خلال برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك بأن مجلس الزمالك استجاب لمطالب جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم باعتماد يوم ٩ يوليو للاحتفال بيوم القرن.





واختار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يوم ٧/٩ نظرا لحصول الأبيض لتسعة بطولات خلال القرن العشرين بينما حصل الأهلي على ٧ بطولات فقط.



