عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:58 م
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الإحتفال بيوم ٧/٩ التاسع من شهر يوليو، بذكرى نادي القرن الحقيقي .
وأعلن الإعلامي أحمد جمال خلال برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك بأن مجلس الزمالك استجاب لمطالب جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم باعتماد يوم ٩ يوليو للاحتفال بيوم القرن.
واختار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يوم ٧/٩ نظرا لحصول الأبيض لتسعة بطولات خلال القرن العشرين بينما حصل الأهلي على ٧ بطولات فقط.
ومن المقرر ان يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة هامة غدا الأربعاء لمناقشة عدد كبير من الملفات الهامة والبارزة، واتخاذ قرار في قضية تخص كرامة النادي.