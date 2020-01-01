في عهد السيسي.. 25 اكتشافًا أثريًا عملاقًا (تفاصيل)
عام 2014
شهد عام 2014 عدد من
الاكتشافات الأثرية بلغت 6 اكتشافات الأثرية، وهي كالتالي:
عام 2015
شهد هذا العام عدة
افتتاحات مهمة منها 5 اكتشافات أثرية بارزة وهي:
- اكتشاف مقبرة أثرية تسجل اسم ملكة فرعونية جديدة لم تكن معروفة لعلماء الآثار من قبل، تدعى "خنتكاوس الثالثة"
- اكتشاف التحصينات العسكرية المعروفة بحائط
الأمير بموقع تل حبوة في الإسماعيلية.
- اكتشاف جبانة أثرية تعود إلي العصر اليوناني
الروماني بها 20 مسرجة و18 قنينة زجاجية والعديد من الأواني الفخارية، وذلك أثناء
إحباط محاولة للحفر خلسة أسفل إحدى المنازل بجبل مهران بمنطقة مينا البصل
بالإسكندرية.
- اكتشاف أقدم حالات الإصابة بسرطان الثدي، والتي
أصيبت بها إحدى السيدات البالغات من نهاية عصر الأسرة السادسة.
عام 2016
شهد هذا العام عدة
اكتشافات مهمة وكان أبرزها التالي:
عام 2018
شهد عام 2108 عدد كبير من الاكتشافات الأثرية بلغت 10 اكتشافات وهي:
- اكتشاف مقبرة حتبت في منطقة أهرامات الجيزة.
- اكتشاف مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس في سقارة.
- اكتشاف تمثال أبو الهول وعدد من اللوحات في مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو.
- اكتشاف 3 مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط.
- اكتشاف أربع مقابر ترجع الى الدولة القديمة.
- اكتشاف مقبرة جديدة في العساسيف بالأقصر.
- اكتشاف مدخل المقبرة رقم TT28
- اكتشاف لوحة وتابوتين أمام المقبرة رقم TT33 بنفس الموقع.
- اكتشاف ٤٥٠٠ قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول، في منطقة المطرية عن طريق البعثة المصرية الألمانية.
عام 2019
في عام 2019 تم اكتشاف عدد من الاكتشاف الأثرية الهامة أبرزها خبيئة العساسيف وهي:
- اكتشاف 3 آبار دفن وعدد كبير من المومياوات في منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا.
- اكتشاف 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها بواسطة بعثة وزارة الآثار في العساسيف بالأقصر.
- اكتشاف عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل المعبودات في منطقة البوباسطيون بسقارة.
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