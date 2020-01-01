بهذه الطريقة.. محمد صلاح يرد على الانتقادات الموجهة ليوسف الشريف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:05 ص
روان هيثم
علق لاعب المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح، على الانتقادات التي تعرض لها النجم يوسف الشريف بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

وقام محمد صلاح بنشر فيديو له أثناء مشاهدته لفيلم "العالمي"للفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.


بهذه الطريقة.. محمد صلاح يرد على الانتقادات الموجهة ليوسف الشريف
بهذه الطريقة.. محمد صلاح يرد على الانتقادات الموجهة ليوسف الشريف

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