عدلي منصور يوجه رسالة إلى المصريين (فيديو)

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن مصر تواجه 3 تحديات كبيرة في الوقت الحالي، وهم تحدي المياه وسد النهضة، وتحدي حماية حدودنا الغربية، وأخيرا جائحة فيروس كورونا التي قد تكون أخرت مسيرة التنمية نوعا ما، متمنيا ألا تكون لها آثار سلبية كبيرة.





وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأحداث الحالية تتطلب أن يقف المصريين بجانب بلدهم، ومن يستطع أن يقدم لبلده شيئا "ميتأخرش".





وأضاف رئيس الجمهورية السابق، أنه يجب أن نكون جميعا داعمين للبلد وقيادتها السياسية في ظل التحديات التي تمر بها مصر، مؤكدا أن مصر مرت عليها صعاب كثيرة وتخطتها.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أول أمس الاثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



