موعد عودة الدوري واتحاد الكرة يكشف عدد الأندية التى خضعت لمسحات كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك 17 نادي داخل الدوري المصري خضعوا لمسحات كورونا خلال الفترة الماضية. 

وأكد سلطان في تصريحات خاصة ل"نمبر وان" على قناة "النهار": "اقتربنا من إنهاء كافة المسحات ونتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات".

وتابع: "نبدأ في الوقت الجاري التجهيز لعودة الدوري، ونتوقع بدأه  في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل".

وكشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإجراءات المتخذة مع الأندية التي تخضع لمسحات كورونا في المعامل الخاصة خارج اتحاد الكرة. 

وأكد سلطان في تصريحات خاصة ل"نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك بعض الأندية التي خضعت لمسحات كورونا خارج المعامل التابعة لاتحاد الكرة".

وتابع: "اللجنة الطبية باتحاد الكرة تتواصل مع تلك الأندية والمعامل، ونضطلع على المسحات بنفسنا وهذه المعامل معتمدة".

وأوضح: "على الجميع أن يطمئن فالأمور تسير بخطوات جيدة ونتمنى المساندة من الجميع".

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