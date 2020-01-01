في ذكرى وفاتها.. نبيلة السيد تتلمذت على يد عبد المنعم مدبولي.. وتحب نادية مصطفى

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أحد أهم الفنانات التي استطاعت خطف القلوب بخفة الظل، والكوميديا واعتبرها البعض خليفة وداد حمدي، وزينات صدقي، هي القديرة نبيلة السيد.



تتلمذت نبيلة على يد الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، شاركت معه في عدد كبير من المسرحيات، التي لم يُسجل معظمها، ودورها في مسرحية "العيال الطيبين" الأقرب إلى قلبها خلال مشاركتها معه.



وكشفت في احدى اللقاءات التليفزيونية عن مطربتها المفضلة وهي المطربة نادية مصطفى، لافته إلى أن أكثر شيء يعجبها فيها إلى جانب صوتها المميز بساطتها في أدائها وملابسها ومكياجها.



رحلت الفنانة نبيلة السيد، عن عالمنا في 30 يونيو من عام 1986، عن عمر ناهز 48 عامًا بعد معاناتها مع مرض السرطان.