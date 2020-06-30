مانشستر يوناتيد يفوز على برايتون ويقترب من المشاركة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
وكالات
واصل مانشستر يونايتد تعزيز فرصه في المنافسة على حجز إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الكبير 3/صفر على مضيفه برايتون اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام وولفرهامبتون وبفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع فيما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأنهى مانشستر الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماسون جرينوود وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 16 و29 ثم أضاف فيرنانديز نفسه الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 50 .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوناتيد مانشستر يوناتيد دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

صدمة جديدة لـ"أزارو" في الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 13 ساعة

صفقتان على رادار الزمالك

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 11 ساعة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 12 ساعة

بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث

صاروخية صلاح في شباك تشيلسي تقود الريدز لخطف صدارة البريميرليج من مان سيتي

ليفربول والسيتي حسما الترشح.. أربعة أندية تتصارع على حجز بطاقتي التأهل للتشامبيونزليج

مانشستر يونايتد يسقط برباعية مدوية أمام إيفرتون

بنفيكا يفوز على فاماليكاو رباعية نظيفة في الدوري البلجيكي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

10:05 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن