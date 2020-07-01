أسعار الذهب اليوم 1-7-2020.. المعدن الأصفر يلامس المستويات التاريخية بأول تعاملات يوليو

أسعار الذهب في مصر

تمر أسعار الذهب المحلي باتجاه عرضى لتظل نقطة الدعم المحققة للمعدن الأصفر هى المستويات التاريخية التى اختبرها سعر الذهب قبل ذلك خلال تعاملات شهر يونيو، ليعاود الصعود في أول تعاملات شهر يوليو اليوم الأربعاء ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيهان فى بداية التعاملات وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 683.25 جنيها .

عيار 21 : 797 جنيها.

عيار 24 : 910.75 جنيها .

الجنيه الذهب : 6376 جنيها.

أسعار الذهب العالمي اليوم

حققت أسعار الذهب أكبر صعود فصلي فى 4 سنوات بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع سعر المعدن الأصفر أعلى مستوى 1800 دولار للمرة الأولى منذ نهاية عام 2011 .





واستفاد المعدن النفيس من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية لمستوى قياسي مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.









وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" إن التوقعات بشأن أكبر اقتصاد في العالم "غير مؤكدة للغاية" وسوف تعتمد على سرعة احتواء الفيروس وجهود الحكومة لدعم التعافي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.









ومع مخاوف الوباء والإجراءات التحفيزية غير المسبوقة من البنوك المركزية والحكومات، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 12.8 بالمائة أو ما يعادل 203.9 دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أكبر صعود فصلي منذ نهاية مارس 2016.









كما سجل المعدن النفيس مكاسب شهرية ثالثة على التوالي بنحو 2.9 بالمائة خلال يونيو/حزيران.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 19.30 دولار ليصل إلى مستوى 1800.50 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1781.17 دولار للأوقية.







