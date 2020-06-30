ميسي يصل للهدف رقم 700 مع برشلونة

وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الي الهدف رقم 700 مع النادي الكتالوني بعد التسجيل فى مرمي نادي اتلتيكو مدريد من علامة الجزاء فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.





ويعد هذا الهدف هو رقم 700 للنجم الأرجنتيني خلال مسيرته الكروية حيث يمتلك 630 هدفًا رفقة نادي برشلونة الإسباني و70 هدفًا دوليا مع منتخب بلاده الأرجنتين.





يذكر أن أول هدف سجله ميسي مع برشلونة كان أمام نادي ألباسيتي في بطولة الدوري الإسباني عام 2005 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



