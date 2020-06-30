جامعة الطائف تنظم غدًا دورة بعنوان بناء الصورة الذهنية عن بعد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر

أعلنت جامعة الطائف عن تنظيم دورة، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، غدًا عبر البث المباشر دورة والتي تحمل عنوان " بناء الصورة الذهنية " للمدرب الدكتور علي بن ضميان العنزي.

 

ويسلط المدرب العنزي الضوء على تأهيل القيادات الشابة والتعريف بالصورة الذهنية، وعوامل تكوينها وإستراتيجيات بنائها.

 

جامعة الطائف

صدر أمر ملكي بإنشاء كلية التربية بالطائف عام 1400 هـ لتكون تابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وقد ضمت الكلية إلى جامعة أم القرى، حيث بدأت الدراسة بالكلية في الفصل الأول، وكان عدد الطلاب الملتحقين بها خمسة وثمانين طالباً وعدد الطالبات مائة وثمانين طالبة تتوزعهم الأقسام التالية: "قسم الدراسات الإسلامية، قسم اللغة العربية، قسم الرياضيات، قسم الأحياء، قسم اللغات الأجنبية، قسم العلوم التربوية".

 

وفي عام 1419هـ صدر الأمر بإنشاء كلية العلوم بالطائف، فانتظمت الدراسة بها في الأقسام التالية: "الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، الحاسب الآلي"،  وفي نفس العام صدرت التوجيهات ملكيه بمنح قصر الملك الراحل سعود لفرع الجامعة، وهو يقع بمنطقة الحوية، ومساحته الإجمالية "380.000" م2، ويتكون من جزأين: قصر الحكم ومقر العائلة، يفصل بينهما ممر طوله 200م إضافة إلى عدد كبير من الملاحق والفلل الصغيرة. وقد تمت أعمال الترميم للجزء المسمى بقصر الحكم وانتقلت إليه الكليتين بأقسامهما إضافة إلى إدارة الفرع.

 

وفي 1423هـ كان فرع الجامعة على موعد كبير حين زارها ولي العهد – آنذاك – الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية لفرع الجامعة بالطائف وفي 1424هـ تحويل فرع جامعة أم القرى بالطائف إلى جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الطائف.

 

وبدأت في حينه اللجان الأكاديمية والإدارية بفصل الفرع عن أصله، وصدرت للجامعة ميزانية مستقلة خلال العام 1424 هـ باسم "الجامعة بالطائف" وكلف مدير جامعة أم القرى بالعمل مديراً لها بالنيابة.

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