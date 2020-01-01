عدلي منصور: مصر حققت اعجاز.. ومن ينكره في عالم آخر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:56 ص
عدلي منصور
عدلي منصور
هدى عبدالرازق
قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن ما تشهده مصر من حركة تنمية ومشروعات جديدة يصل إلى درجة الاعجاز، ومن ينكره إما مغرض، أو أنه في عالم أخر.

وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المسكنات كانت تستخدم في حل المشكلات على مدار السنوات الماضية، ولكن الآن المشاكل تقتحم من جذورها، ويتم حلها.

وأضاف رئيس الجمهورية السابق، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وهناك طفرات في كل المجالات، متابعا: "اللي عمل ده الشعب المصري، وبأموال المصريين"، لافتا إلى أن الشعب المصري كان يحتاج إلى مايسترو وقائد يستنهض همم المصريين.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

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