وائل رياض يرد عن منتقدي يوسف الشريف

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:20 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
نادين نجدي
نشر نجم النادي الأهلي السابق، وائل رياض، ع صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكان في الصورة بصحبة الفنان يوسف الشريف، وهم في فيلم "العالمي" وعلق على الصورة قائلاً:"زمان وانا ساكن في مدينة نصر كانت بتربطني صداقة قوية أوي بيوسف الشريف ، المهم كنا بنتمرن سوا في الچيم ومرة واحدة وإحنا بنتمرن أذان العصر أذن راح قاطع التمرين وقالي تعالي نصلي قولتله يابني ماهو لسه بدري ولما نخلص تمرين هيبقي في وقت كبير فاضل علي المغرب يعني مفيش مشاكل ، المهم قالي ( لا خير في عمل يلهي عن الصلاة ) وفعلا روحنا نصلي ومن ساعتها والموضوع ده مش بيروح من دماغي".



وأستكمل حديثه قائلاً:"ليه بقول كده دلوقتي علشان عايز أقول إن يوسف الشريف محترم وخلوق من زمان أوي مش وليد الصدفة ، رأيه لازم يُحترم حتي لو انت مش مقتنع بيه ، بالتوفيق يا يوسف واستمر".

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