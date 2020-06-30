يسرا اللوزي تعاني من أبنائها

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نشرت الفنانه يسرا اللوزي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة وهي تتواجد في منزلها، وتضع على وجهها ألوان،علقت يسرا على الصورة قائلة "وادي آخرة القعدة في البيت مع العيال".





حازت الصورة على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:"بسم الله ما شاء الله قمر" وقال معجب آخر:"مشوفتش في حلاوتك ربنا يحفظك" .







يذكر أن آخر عمل شاركت فيه يسرا كان بطولة مسلسل "طاقة حب" و تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".





والجدير بالذكر أن مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى والكثير من النجوم.

