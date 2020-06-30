بايرن ميونخ يقترب من الصفقة المنتظرة

توصل نادي بايرن ميونخ، إلى اتفاق شبه نهائي مع مانشستر سيتي على ضم جناحه الألماني ليروي ساني، بعدما استقر الناديان على كافة تفاصيل التعاقد.





وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن اتفق مع ساني على توقيع عقد يمتد لـ5 سنوات، مشيرة إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي البافاري 50 مليون يورو.





ويرتبط ساني (24 عامًا) بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه يرفض كل محاولات السيتيزنس لتجديد تعاقده.





وحاول بايرن ميونخ ضم ساني الصيف الماضي، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، أوقفت المفاوضات.



