50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:13 م
قصر البارون
قصر البارون
حسام زيدان - بلال احمد - مصطفى الديب
قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في أوائل القرن العشرين. 

وفي القصر تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة. 

محتويات القصر

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات أيضًا صور للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

خدمات القصر

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ
50 صورة من البارون.. روائع قصر وثراء تاريخ

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