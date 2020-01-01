الجامعة العربية: لا نسعى لمواجهة إثيوبيا لكن نحمي حقوق المصريين والسودانيين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:59 ص
أرشيفية سد النهضة
أرشيفية سد النهضة
كـسـاب أحـمـد
قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك إنجازًا مصريًا عربيًا سودانيًا في وضع ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن، موضحًا أن هناك قوة كانت تعمل بشكل مكثف لمنع مناقشة مفاوضات سد النهضة في المجلس، مشددًا على أن ما تم أمس يعد إنجاز ونجاح لمصر.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر حريصة حتى الآن بعدم الإضرار بإثيوبيا، ولذلك لم يتضمن مطالبات مصر في مجلس الأمن أي قرارات عقابية تجاه تعسفها في مفاوضات سد النهضة.

وأكد  المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أنه في حال عدم تعاطى الجانب الإثيوبي تجاه المناشدات المصرية بمجلس الأمن، سوف تنتصر الشرعية الدولية وتطبيق القوانين الدولية المرعية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من كافة الأطراف.

وشدد على أن جامعة الدول العربية لا تسعى للمواجهة بل نسعى لحماية حقوق الشعبين "المصري والسوداني"، وتابع:" الدول العربية كافة متوحدة مع مصر في هذه القضية ولا يوجد أي اختلاف".

ولفت المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن وجود المراقبين الدوليين والأمم المتحدة مهمين في مفاوضات سد النهضة، كون ذلك يصب في مصلحة الجانب العربي.

إلى ذلك، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.

وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

تابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".

وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.
 
وأضاف: نحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي.

وأكد، أن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناقشة سد النهضة مفاوضات سد النهضة لجامعة العربية سد النهضة الأفريقى اتفاق السد

أخبار تهمك

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 14 ساعة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

الدلالة السياسية للتمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

جامعة الدول العربية: مصر انتصرت بمجلس الأمن الدولي

وزير الخارجية: هناك عدة مسارات لتلافى الصراع حول سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

10:09 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

01:06 ص

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

12:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن