دانا حمدان في أحدث ظهور بوفقة شقيقاتها "ربنا يخلينا لبعض"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:56 م
دانا حمدان
دانا حمدان
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة دانا حمدان ، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة شقيقتها مي سليم وميس حمدان.

وعلقت علي الصورة قائلة : أكتر صورة بحبها لينا ، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا ولاد الحرام.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه يادانا الجمال ده؟" وأضاف آخر"بيقولك مره اتنين عملو قلق في موازين الشياكه والاناقه والجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يحفظك شو هالحلا عيونك قصة جمال ل".

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان ، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.

أخبار تهمك

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ ساعتين

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة جديدة لـ"أزارو" في الأهلي

منذ 37 دقيقة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ ساعة و 28 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

10:09 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

10:05 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن