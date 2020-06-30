دانا حمدان في أحدث ظهور بوفقة شقيقاتها "ربنا يخلينا لبعض"
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:56 م
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة دانا حمدان ، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة شقيقتها مي سليم وميس حمدان.
وعلقت علي الصورة قائلة : أكتر صورة بحبها لينا ، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا ولاد الحرام.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه يادانا الجمال ده؟" وأضاف آخر"بيقولك مره اتنين عملو قلق في موازين الشياكه والاناقه والجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يحفظك شو هالحلا عيونك قصة جمال ل".
يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان ، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.
وعلقت علي الصورة قائلة : أكتر صورة بحبها لينا ، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا ولاد الحرام.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه يادانا الجمال ده؟" وأضاف آخر"بيقولك مره اتنين عملو قلق في موازين الشياكه والاناقه والجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يحفظك شو هالحلا عيونك قصة جمال ل".
يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان ، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.