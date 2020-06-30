دانا حمدان في أحدث ظهور بوفقة شقيقاتها "ربنا يخلينا لبعض"

Advertisements

شاركت الفنانة دانا حمدان ، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة شقيقتها مي سليم وميس حمدان.



وعلقت علي الصورة قائلة : أكتر صورة بحبها لينا ، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا ولاد الحرام.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه يادانا الجمال ده؟" وأضاف آخر"بيقولك مره اتنين عملو قلق في موازين الشياكه والاناقه والجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يحفظك شو هالحلا عيونك قصة جمال ل".



يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان ، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.