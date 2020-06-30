بعد أنباء انضمامه للزمالك.. رسالة غامضه من دونجا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قام نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط في نادي بيراميدز بنشر رسالة غامضة عقب انتشار أنباء انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك.

كشفت تقارير صحفية أمس الإثنين عن حصول نادي الزمالك على توقيع دونجا خلال الساعات القليلة الماضية لينضم إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقام نبيل دونجا بنشر صورة له عبر حسابه الخاص وعلق عليها "الحمد لله" لتسيطر حالة من التساؤل بين جماهير الكرة المصرية حول سبب هذه الرسالة.

وكان نادي بيراميدز قد أكد أمس أن دونجا لن يرحل عن الفريق ولن يصله أي عروض رسمية سواء من نادي الزمالك أو من أي نادي أخر.

وحتى الآن لم يكشف نادي الزمالك بشكل رسمي عن الصفقة المنتظرة التي أعلن عنها ولكن أكدت قناة النادي أنه سيتم الإعلان خلال أيام.

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