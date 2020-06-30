مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة العالمية: ألمس تأييد قوي من أفريقيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:42 م
نجوزي اوكونجو إيويالا
نجوزي اوكونجو إيويالا
 قالت مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة العالمية إنها تلمس‭‭ ‬‬“تأييدا قويا“ من أفريقيا وتتوقع أن يتحد القادة الأفارقة خلف مرشح واحد بينما تقول مصادر تراقب السباق أنها تكتسب مساندة أوسع.

وتسعى نجوزي اوكونجو إيويالا، وهي وزيرة سابقة للمالية والخارجية لها خبرة 25 عاما في البنك الدولي، إلى أن تحل محل البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي أعلن الشهر الماضي على نحو مفاجئ أنه سيتنحى في الحادي والثلاثين من أغسطس آب.

وسعت أفريقيا جاهدة في الماضي للتكاتف خلف مرشح واحد، ولم يسبق للمنظمة التي مقرها جنيف أن رأسها شخص من القارة أو امرأة. وهناك شعور واسع بأن الدور الآن لأفريقيا.

وقالت اوكونجو إيويالا لرويترز ”استطيع أن أقول لكم أنني أشعر بتأييد قوي من المنطقة“ مضيفة أنها تجري ”مشاورات بناءة جدا“ بين الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 164 .

ووصف مندوب المرشحة النيجيرية بأنها ”الأوفر حظا بالتأكيد“، خصوصا وأن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان خرج من المنافسة ومن المرجح أن تحظى بالقبول من الصين والولايات المتحدة.

ومتحدثة في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت اوكونجو إيويالا إنها تريد زيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية من المستوى الحالي البالغ ثلاثة في المئة، لكنها لم تقدم رقما مستهدفا.

وسئلت كيف يمكن للمنظمة أن تساعد العالم في التعافي من جائحة كوفيد-19، فأكدت على الحاجة على ضمان أن تكون أي قيود على التصدير ”مؤقتة وشفافة ومتناسبة حتى يمكن التأكد من أنها لن تلحق ضررا بالأعضاء الآخرين.“

ويقول منتقدون إن المرشحة النيجيرية ليس لها خبرة مباشرة في التجارة، لكن مؤيديها يشيدون بمهاراتها التفاوضية بما في ذلك إتفاق لإلغاء مليارات الدولارات من ديون نيجيريا.


نجوزي أوكونجو إيويالا هي خبيرة اقتصادية نيجيرية وأول سيدة تصبح وزيرة للمالية في تاريخ نيجيريا. 

شغلت منصبين وزاريين في وزارة المالية النيجيرية، كما شغلت منصب مدير البنك الدولي بين 2007 و2011.

 وتعمل حاليا في "المنظمة العالمية للتلقيح والمناعة" التي تعتبر شراكة القطاع العام بالخاص لصالح دول العالم الثالث.

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