عدلي منصور يكشف كواليس جديدة عن ثورة 30 يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:53 ص
عدلي منصور
عدلي منصور
هدى عبدالرازق
قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن الجميع كان في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر له الأحداث في 30 يونيو، لافتا إلى أن حركة تمرد أعلنت أنها ستسلم التوكيلات للمحكمة الدستورية، معقبا: "كنا في حيرة من أمرنا لأنها ليس من اختصاص المحكمة".

وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن توجه إلى مكتبه كرئيس المحكمة الدستورية في 1 يوليو وهو في حيرة من أمره ماذا يجب أن يفعل.

وأضاف أن المواطنين كانوا هم أيضا في ترقب، عين على الجيش، وعين على المحكمة الدستورية، متابعا: "كنا ممكن أن ننجرف إلى الهاوية لو لم يكن الله معنا، والحمد لله كلل مجهود الجيش بالنجاح".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أول أمس الاثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ذكرى الثوره ثورة الفجر الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 20 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 9 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية: 30 يونيو كان يومًا تاريخيًا في عمر مصر (فيديو)

مدحت العدل للإخوان: "مصر هي سومة أو ناصر وحليم .. وبالنسباكوا خيمة او إمارة وحريم"

جمال بخيت يكشف تفاصيل جديدة عن ثورة المثقفين فى 30 يونيو

أيمن عطا الله: ثورة 30 يونيو حققت للشعب المصري الاستقرار

القومي لحقوق الإنسان: تنظيم الإخوان الإرهابي فصيل غير قابل للتحالف

صلاح عبد الله: 30 يونيو عبرت بمصر من الظلام الى النور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

10:09 م

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

01:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن