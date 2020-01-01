"الإبراشي": 30 يونيو ثورة عائلات وهي مظلة وطنية لكافة المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الخسة التي يتعامل بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا مثيل لها، موضحًا أنهم يريدون الشر والدمار لمصر، وصراعهم الأساسي مع الشعب وليس النظام، متابعا: "الآن العالم كافة يعلم ولاء جماعة الإخوان لمن، ومن أين يأتي تمويلها وأين يدير التنظيم الدولي مخططاته التخريبية..قطر تمول وتركيا تدير التنظيم الدولي".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ثورة 30 يونيو مظلة وطنية جمعت كافة المصرية على قلب رجل واحد لإنقاذ الوطن من مخططات التخريب، متابعا: "الشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو كان يشعر بالخوف على الوطن ولكن كان واثق من الانتصار على الميلشيات الإرهابية".





وشدد "الإبراشي"، على أن الشعب مازال مصر على استكمال مثيرة بناء الوطن واستكمال أهداف ثورة 30 يونيو، إلى جانب دعم ومساندة مؤسسات الوطن في مواجهة الإرهاب.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أول أمس الاثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



