الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد بالنيران الصديقة "فيديو" الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:21 م Advertisements سجل برشلونة الهدف الأول في شباك أتلتيكو مدريد عن طريق دييغو كوستا بالخطأ في مرمي فريقه بالدقيقة 12 من زمن الشوط الأول. أخبار تهمك بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء منذ حوالي 11 ساعة بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي منذ حوالي 5 ساعات مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية منذ حوالي 3 ساعات صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر منذ حوالي 3 ساعات الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة منذ أقل من نصف ساعة المقاولون العرب يحذر طاهر محمد بسبب الأهلي منذ ساعة و نصف ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى منذ حوالي 4 ساعات مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) منذ 38 دقيقة سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن منذ حوالي 6 ساعات بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي منذ أقل من ساعتين دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو منذ حوالي 11 ساعة "اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 4 ساعات