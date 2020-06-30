أحمد كرارة يعلن عن الجزء الخامس" لحكايات بنات "

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:48 م
احمد كرارة
احمد كرارة
فايقة محمد عادل
أعلن النجم أحمد كرارة عن وجود جزء خامس لمسلسل حكايات بنات ، حيث نشر بوست عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" ، وعلق : حكايات بنات الجزء الخامس إخراج مصطفي أبو سيف قريبا ، أيمن الجيار راجع تاني.

حكايات بنات مسلسل إجتماعي حقق نجاحاً كبيراً في الأجزاء الأربعة السابقة ، ويشارك في بطولته أسماء جلال ، هاجر احمد ، هند عبدالحليم ، محمد يسري ، أحمد كرارة وآخرين.

يذكر أن أحمد كرارة خاض ، السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حب عمري وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

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